Судя по бигмакам. Рубль оказался самой недооценённой валютой к доллару

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Судя по бигмакам. Рубль оказался самой недооценённой валютой к доллару

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Согласно показателю, который учитывает стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления бургера, наиболее переоценённым стал швейцарский франк.

Эксперты журнала The Economist провели исследование, согласно которому рубль стал самой недооценённой валютой по отношению к доллару по индексу бигмака.

Показатель учитывает стоимость продуктов, которые необходимы для приготовления легендарного бургера в разных странах. Так, в России бигмак стоит $1,65, тогда как в США — $5,58. Экономисты пришли к выводу о недооценённости рубля на 70%. Самой переоценённой валютой в мире стал швейцарский франк — +19%.

Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности (ППС), согласно которой стоимость одного продукта не будет одинакова во всех странах мира. Помимо индекса этого бургера существуют также индекс латте и индекс украинского борща, который рассматривается в двух вариантах — с мясом и без.

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