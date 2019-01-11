Судя по бигмакам. Рубль оказался самой недооценённой валютой к доллару

Согласно показателю, который учитывает стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления бургера, наиболее переоценённым стал швейцарский франк.

Эксперты журнала The Economist провели исследование, согласно которому рубль стал самой недооценённой валютой по отношению к доллару по индексу бигмака.

Показатель учитывает стоимость продуктов, которые необходимы для приготовления легендарного бургера в разных странах. Так, в России бигмак стоит $1,65, тогда как в США — $5,58. Экономисты пришли к выводу о недооценённости рубля на 70%. Самой переоценённой валютой в мире стал швейцарский франк — +19%.

Индекс бигмака основан на теории паритета покупательной способности (ППС), согласно которой стоимость одного продукта не будет одинакова во всех странах мира. Помимо индекса этого бургера существуют также индекс латте и индекс украинского борща, который рассматривается в двух вариантах — с мясом и без.