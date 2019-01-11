Трамп заявил о праве на введение режима ЧП в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране. Таким образом американский лидер может добиться выделения средств на строительство пограничной стены в обход Конгресса США.

— В законе на этот счёт всё ясно... Мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране. Если мы не заключим сделку с конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это... Закон на 100% на моей стороне, — заявил Трамп в интервью Fox News.

Ранее издание The Washington Post узнало, что Белый дом якобы начал создавать условия для введения ЧП — например, администрация ищет средства в бюджете инженерных войск Армии США, чтобы использовать их для строительства стены.

Напомним, Трамп требует более пяти миллионов долларов на стену на границе с Мексикой, но демократы, удерживающие большинство в палате представителей, выступают против выделения таких значительных средств.