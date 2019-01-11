Привет, циклон! В пятницу в Москве ожидается снег и резкое падение давления

Вторая пятница нового года в Москве будет холодной, облачной и принесёт рекордное снижение атмосферного давления, сообщает Гидрометцентр РФ. Также 11 января ожидается небольшой снег.

При этом температура воздуха днём составит –9...–12 градусов ниже нуля, ночью опустится до –11...–13 градусов. Кроме того, скорость ветра в течение дня будет расти с 2–4 м/с в первой половине дня до 5–9 м/с вечером.

Атмосферное давление утром составит 750 мм рт. ст., а к вечеру этот показатель снизится до 740 мм рт. ст. Относительная влажность будет колебаться в пределах 83–88%.

Как ранее рассказали в Гидрометцентре, виновник снижения давления — циклон, который сформировался над Северной Атлантикой.