Мюллер изучает список украинцев, присутствовавших на инаугурации Трампа

Прокуроров интересует, как именно граждане Незалежной получили приглашения, а также о чём и с кем общались во время мероприятия.

Спецпрокурор США по вопросам "российского вмешательства" в выборы президента Штатов Роберт Мюллер изучает список украинских политиков и бизнесменов, которые посетили церемонию инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Команда Мюллера уже опросила несколько человек с целью узнать, как именно они получили приглашения на церемонию. Также их интересует, о чём и с кем гости разговаривали в ходе мероприятия.

По данным издания, на инаугурации присутствовали десятки украинских политиков и бизнесменов.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование "вмешательства РФ" в американские выборы 2016 года.