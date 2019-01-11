В Барнауле закрыли "дело о мемах" в отношении Мотузной

Уголовное дело в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной, которая обвинялась в экстремизме из-за картинок в социальной сети "ВКонтакте", прекращено. Об этом РИА "Новости" рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

— Уголовное дело в отношении Марии Мотузной прекращено в связи с изменением в законодательстве, — заявил представитель ведомства.

Напомним, что в конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении статьи 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме. В январе Мария Мотузная уже была исключена из перечня экстремистов.