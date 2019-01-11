Пять малайзийских судов вторглись в территориальные воды Сингапура

Сообщается, что три корабля уже вернулись обратно, а два по-прежнему остаются на территории другого государства.

Пять судов Малайзии вторглись в территориальные воды Сингапура. Об этом сообщает газета New Straits Times.

Как отмечает сингапурское Управление морскими портами, пять судов проникли на территорию Сингапура вечером 9 января. При этом три корабля уже вернулись обратно, а два по-прежнему остаются на территории государства.

Отметим, что между странами продолжаются напряжённые отношения из-за решения властей Малайзии о расширении границ морского порта в штате Джохор за счёт территориальных вод Сингапура.