Американский генерал отметил достижение РФ "четвёртого измерения" в вооружении

По его мнению, политикам в Вашингтоне следует заняться разработкой аналогичных образцов.

Американский отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill отметил, что Россия и Китай достигли "четвёртого измерения" в оборонной сфере, на что указывает использование сверхзвукового оружия.

По его мнению, политики в Вашингтоне не осознают, что при помощи новейших образцов вооружения Россия и Китай существенно расширили свои боевые возможности. Американским властям следует заняться разработкой аналогичных образцов оружия, считает Томпсон.

Генерал также подчеркнул, что успешные испытания ракеты "Авангард" наглядно показали, что США не обладают аналогичными возможностями, а противовоздушная оборона страны не способна справляться с подобными угрозами.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что комплекс "Авангард" поступит на вооружение отечественной армии уже в 2019 году. Также сообщалось, что в США начали разработку аналога российского гиперзвукового комплекса "Авангард".