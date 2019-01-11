Когтеточки и лакомства. Ёлки с московских базаров передали в зоопарк

Читайте также

Когтеточки и лакомства. Ёлки с московских базаров передали в зоопарк

364

Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы

Новогодний символ является лучшим праздничным подарком для обитателей столичного зоосада.

Более тысячи нераспроданных новогодних ёлок с базаров передали в Московский зоопарк. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

— Отрадно, что нераспроданные ёлки могут пригодиться, а не просто отправляются на свалку. Для многих наших животных хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать, — отметила глава зоопарка Светлана Акулова.

Она также рассказала, что какие-то животные используют ёлки в качестве вкусного лакомства, кто-то с их помощью сможет подточить свои коготки, а для некоторых дерево станет новым объектом исследования.

Азиатские слоны, полярные медведи и винторогие козлы, капибары, овцебыки и сычуаньские такины принимают хвою в пищу, а представители семейства кошачьих смогут вдоволь наточить свои когти о ёлки.

Количество деревьев, которые получает зоопарк ежедневно, растёт. На данный момент их получено более тысячи.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×