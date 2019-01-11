Группа военных инженеров вылетела в Хабаровский край к месту обрушения сопки

К буровзрывным работам и расчистке обвала будет привлечена армейская и транспортная авиация.

Оперативная группа военных инженеров Минобороны РФ и Восточного военного округа вылетела в Хабаровский край к руслу реки Буреи, в которую ранее обрушилась часть сопки. Об этом сообщили в военном ведомстве.

— Средства Минобороны России задействованы для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища, — говорится в пресс-релизе.

Специалисты оценят обстановку, определят необходимый состав сил и средств для проведения работ на месте обрушения. После этого к ликвидации последствий обвала будут привлечены подразделения инженерных и железнодорожных войск со специальной техникой, а также армейская и транспортная авиация. В оборонном ведомстве уточнили, что меры предприняты по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, часть сопки обрушилась в реку Бурею в Хабаровском крае и частично перекрыла её русло. Ранее местные СМИ посчитали причиной схода грунта падение метеорита. Однако учёные отмечают, что наиболее вероятной причиной стал оползень.