Видимо, не верят. На Камчатке обстреляли Деда Мороза и Снегурочку — видео

Злоумышленники признались, что во время прогулки с девушкой они просто захотели сломать фигурки героев.

В городе Вилючинске (Камчатский край) группа молодых людей повредила скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и обстреляла их из пневматического оружия. Об этом сообщает сайт МВД по региону.

Действия хулиганов попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Как рассказали злоумышленники в полиции, во время прогулки с девушкой они просто захотели сломать фигурки героев. Сначала они вырвали вместе с постаментом Снегурочку, а после — Деда Мороза. Кроме этого, они обстреляли сказочных персонажей из пневматического пистолета, который также вскоре был изъят.

В отношении двух 18-летних студентов и 21-летнего безработного возбуждено уголовное дело.