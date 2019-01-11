Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Коми выросло до 22

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Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Коми выросло до 22

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Фото: ГУ МЧС по Коми

При столкновении маршрутного автобуса и лесовоза на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск пострадало 22 человека, восьмерым из них потребовалась госпитализация. Уточнённые данные приводит "Комиинформ" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

По словам собеседника издания, среди пострадавших пятеро детей, четверо из них доставлены в лечебные учреждения Сыктывкара.

Ранее Лайф сообщал, что на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск в Республике Коми гружёный лесовоз столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом. Предварительно говорилось о 13 раненых.

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