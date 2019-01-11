Президент Туркмении посвятил стих жеребёнку

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Президент Туркмении посвятил стих жеребёнку

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Гурбангулы Бердымухамедов.  Фото: Пресс-служба президента Туркмении

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посвятил стихотворение "Ровач" (Процветающий) жеребёнку буланой масти, родившемуся в первый день 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов получил маленького скакуна от личного состава Министерства внутренних дел Туркмении. Президент нарёк нового питомца Ровач и написал в честь него стих. В строках Бердымухамедов назвал скакуна талисманом побед и свершений страны, отражающим дух народа.

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