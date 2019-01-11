По программе субсидирования рейсов Египет принял уже четверть миллиона туристов

С начала 2019 года выплаты компаниям РФ могут составить около 2,2 миллиона долларов в месяц.

При открытии чартерных программ из России в Египет за первые три недели действия программы субсидирования российских компаний было выполнено 1374 рейса и доставлено 250 тысяч туристов сообщает АТОР.

Как отмечается, с начала 2019 года выплаты компаниям России могут составить примерно 2,2 миллиона долларов в месяц. За выполнение рейсов Египет обещает заплатить в марте 2019 года.

Новая программа субсидирования начала работать в ноябре 2018 года. Её цель — поддержка египетской стороной туроператоров РФ и авиакомпаний, которые несут большие риски. Выплаты получают как чартерные, так и регулярные рейсы. Субсидии выделены на полёты в регионы, которые потеряли наибольшее число туристов в последние годы.

Ранее в Ассоциации туроператоров России дали прогноз, что в случае открытия чартерных рейсов в Египет турпоток сможет достичь 50% от докризисного уровня.