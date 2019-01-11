Полиция возбудила дело после ДТП с автобусом и лесовозом в Коми

Виновником аварии, предварительно, является водитель лесовоза: только за год он три раза привлекался к административной ответственности за нарушения на дорогах.

Полицейские Коми возбудили уголовное дело по факту аварии с участием автобуса и лесовоза, где пострадало 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

— Следственное управление УМВД по Сыктывкару возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), — сказала руководитель пресс-службы ведомства Вера Железцова.

Согласно информации ГИБДД, 54-летний водитель лесовоза за год три раза привлекался к административной ответственности за нарушения на дорогах: дважды за превышение скорости и ещё один раз за несоблюдение дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск в Республике Коми гружёный лесовоз столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадало 22 человека.