Мэр Магнитогорска рассказал, где мог находиться эпицентр взрыва в многоэтажке

По словам градоначальника, вероятней всего, очаг был на нижних этажах — втором или третьем.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников рассказал, где мог находиться эпицентр взрыва, который привёл к обрушению многоэтажки и гибели 39 человек. Он подчеркнул, что пока в обстоятельствах разбираются следователи и им ещё предстоит назвать точное место.

— Уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьёзными. Это, вероятней всего, нижние — примерно второй-третий этаж, — раскрыл градоначальник предварительную версию в интервью ТАСС.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, перекрытия обвалились вследствие хлопка газа. В результате трагедии погибло 39 человек, жители 104 квартир остались без крыши над головой.

Более пяти миллионов было выплачено пострадавшим на решение жилищных проблем и погребение погибших родных. Неравнодушные граждане перечислили на расчётный счёт для пострадавших при трагедии свыше 47 миллионов рублей пожертвований.