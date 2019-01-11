Как в старых фильмах. Маск показал ракету Starship для суборбитального полёта

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания завершила установку ракеты-носителя для испытательного суборбитального полёта Starship. Фото ракеты Маск опубликовал в "Твиттере".
Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz— Elon Musk (@elonmusk) 11 января 2019 г.
— Только что закончился монтаж ракеты для испытательного полёта Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе, — написал Маск.
Изначально проект был презентован в сентябре 2017 года на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии как BFR (Big Falcon Rocket), однако позже Маск сообщил о том, что ракета будет называться Staship.
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