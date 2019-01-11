Как в старых фильмах. Маск показал ракету Starship для суборбитального полёта

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Как в старых фильмах. Маск показал ракету Starship для суборбитального полёта

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Изначально проект носил название Big Falcon Rocket, однако позже миллиардер сообщил о его переименовании.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания завершила установку ракеты-носителя для испытательного суборбитального полёта Starship. Фото ракеты Маск опубликовал в "Твиттере".

— Только что закончился монтаж ракеты для испытательного полёта Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе, — написал Маск.

Изначально проект был презентован в сентябре 2017 года на Международном конгрессе по астронавтике в Австралии как BFR (Big Falcon Rocket), однако позже Маск сообщил о том, что ракета будет называться Staship.

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