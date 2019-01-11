Попался на видео. В Пятигорске бывший инспектор ДПС получил два года за взятку

Запись стала основным вещдоком, поскольку на ней отчётливо видно, как нарушитель отсчитывает купюры и передаёт их правоохранителю.

Бывшему инспектору ДПС из Пятигорска Вадиму Ларионову дали два года условно за получение от водителя взятки в восемь тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следствие доказало, что 16 февраля 2018 года правоохранитель остановил в Пятигорске машину жителя Санкт-Петербурга, выехавшего на встречную полосу. Ни водитель, ни инспектор протокола не хотели, поэтому решили дело на месте — дэпээсник взял с нарушителя восемь тысяч рублей и отпустил.

Момент передачи денег в служебном автомобиле снял и выложил в Сеть случайный свидетель, после чего Ларионов прославился на всю страну. Видео также стало основным вещдоком, ведь на кадрах отчётливо видно, как нарушитель отсчитывает купюры и передаёт их инспектору.

В пресс-службе полиции Ставропольского края Лайфу рассказали, что сотрудник в последствии был уволен из органов.

— После появления видео в социальных сетях сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю была проведена проверка, по результатам которой сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, — сообщили в ведомстве.