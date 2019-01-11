Власти Турции намерены задержать более 100 человек по делу FETO

По месту жительства подозреваемых проходят обыски, часть фигурантов дела доставлена в управление безопасности.

Турецкие власти намерены задержать новых подозреваемых, предположительно, причастных к деятельности запрещённой на территории Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO). Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По его данным, речь идёт о 102 лицах, в том числе 58 военнослужащих. Задержания начались сегодня, 11 января, утром. Они проходят в 21 провинции Турции.

По месту жительства подозреваемых проходят обыски. Часть фигурантов дела доставлена в управление безопасности.

Летом 2016 года группа солдат и офицеров предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Тогда погибло более 250 человек, более двух тысяч получили ранения.

Власти страны обвиняют FETO в подготовке путча, а главным обвиняемым считают Фетхуллаха Гюлена — главу организации. Сейчас он проживает в США.