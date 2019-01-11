В Кургане на крыльце детского сада нашли умершего сторожа

Сотрудник учреждения почувствовал себя плохо и самостоятельно вызвал скорую помощь.

В Кургане вечером 31 декабря на крыльце детского сада нашли мёртвым сторожа. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на Государственную инспекцию труда в Курганской области.

— 31 декабря 2018 года, в 18 часов 15 минут местного времени, во время дежурства сторож детского сада внезапно почувствовал себя плохо, самостоятельно вызвал скорую помощь, а также позвонил заведующей детским садом, — говорится в сообщении.

Несмотря на предпринятые действия, сотрудник учреждения скончался до приезда бригады скорой помощи и появления сменщика. В данный момент инспекция труда проводит расследование инцидента и устанавливает его причины. Также предстоит выяснить, кто допустил нарушения требований охраны труда.

Как ранее писал Лайф, в детсаду под Липецком воспитательницу и сторожа нашли мёртвыми в обнимку.