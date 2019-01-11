Новую полосу в Шереметьево будут использовать ограниченно из-за жилой застройки

Из-за высокого авиационного шума количество рейсов ночью будет ограничено, поскольку полоса близко расположена к густонаселённым пунктам — Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км).

Третья взлётно-посадочная полоса в московском аэропорту Шереметьево, которую должны ввести в эксплуатацию весной этого года, будет функционировать с ограничениями. Об этом говорится в тексте законопроекта, который подготовил Минтранс, — "О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации (в части, касающейся установления приаэродромной территории)".

В документе отмечается, что целью проекта является достижение баланса интересов между участниками градостроительной деятельности и авиационной отрасли при строительстве жилья и развития аэропортов.

Использование полосы не будет полноценным из-за близкого расположения к густонаселённым пунктам — Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км). Из-за высокого авиационного шума количество рейсов ночью будет ограничено.