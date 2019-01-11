"Прошу прощения у мамы Дениса!" Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена покаялся

Арман Кудайбергенов признал себя виновным в краже зеркал с автомобиля и лёгком вреде здоровью.

Один из обвиняемых в убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призёра Дениса Тена — Арман Кудайбергенов на заседании суда попросил прощения у родных погибшего спортсмена.

— Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана! У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью, убить кого-то. Планировали только украсть зеркала, — сказал он. — Я от всего сердца раскаиваюсь.

Кудайбергенов признал себя виновным в краже и лёгком вреде здоровью, но отказался от вины в убийстве. Мужчина утверждает, что не видел момента, когда Дениса Тена ударили ножом. Но, по словам обвиняемого, убегая с места преступления, он заметил, как второй фигурант дела — Нуралы Киясов — выбросил нож.

Напомним, фигурист Денис Тен скончался 19 июля от ножевых ранений, которые ему нанесли грабители, пытавшиеся украсть зеркала с его машины. Несмотря на все усилия медиков, жизнь фигуристу спасти не удалось. На скамье подсудимых находятся три человека: Кудайбергенову вменяют кражу, разбой и убийство, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанару Толыбаеву — недонесение о преступлении и кражу по предварительному сговору.