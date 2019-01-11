На юго-западе Москвы спасатели достали четырёх человек из горящей квартиры

Один человек пострадал. Его сотрудники МЧС после спасения передали бригаде скорой помощи.

Сегодня утром на юго-западе Москвы в доме 35 на улице Генерала Тюленева сотрудники МЧС спасли четырёх человек из горящей квартиры. Пожар произошёл на третьем этаже девятиэтажного дома.

— По предварительной информации, один человек пострадал, четыре человека, включая одного ребёнка, были спасены пожарно-спасательными подразделениями, их осматривают медики, — говорится в сообщении столичного управления МЧС России.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано за несколько минут.

Также сегодня утром загорелась мечеть в Омске.