На юго-западе Москвы спасатели достали четырёх человек из горящей квартиры

Сегодня утром на юго-западе Москвы в доме 35 на улице Генерала Тюленева сотрудники МЧС спасли четырёх человек из горящей квартиры. Пожар произошёл на третьем этаже девятиэтажного дома.
— По предварительной информации, один человек пострадал, четыре человека, включая одного ребёнка, были спасены пожарно-спасательными подразделениями, их осматривают медики, — говорится в сообщении столичного управления МЧС России.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано за несколько минут.
Также сегодня утром загорелась мечеть в Омске.
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