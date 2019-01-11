В Москве у безработного угнали Audi за 3,2 миллиона рублей

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В Москве у безработного угнали Audi за 3,2 миллиона рублей

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Фото: © Flickr/Benjamin Chodroff

У безработного жителя столичного района Южное Бутово угнали автомобиль Audi A8 стоимостью более трёх миллионов рублей. О произошедшем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как уточнили в ведомстве, мужчина 1981 года рождения написал в полицию заявление днём 10 января. Машину за 3,2 миллиона рублей угнали со двора дома № 66 в Чечерском проезде. В МВД завели уголовное дело о краже в особо крупном размере, преступника разыскивают.

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