Сигнализация не сработала. Пожар в ульяновском ТЦ тушили возле играющих детей

Персонал не стал объявлять эвакуацию, несмотря на то что очаг возгорания находился рядом с развлекательной площадкой для малышей. "Зимняя вишня" ничему не научила, пишут пользователи соцсетей.

Пугающий инцидент произошёл накануне в торговом центре "Созидатель" в Заволжском районе Ульяновска. Часть потолка над детским игровым центром загорелась из-за короткого замыкания, однако пожарная сигнализация не сработала. Как сообщает местный портал "Рупор 73", пока сотрудники тушили огонь, дети продолжали возиться на площадке. Всё происходящее посетители сняли на видео. В кадре детей не видно, но отчётливо слышны их голоса.

Только после того, как едкий дым заполонил зал, родители стали спешно выводить детей. Многие из них возмущались, что персонал не объявил об экстренной эвакуации хотя бы из игрового зала.

— "Зимняя вишня" ничему не научила, — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, что страшный пожар в кемеровском ТЦ с таким названием произошёл 25 марта прошлого года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети.