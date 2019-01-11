"Самое тяжёлое позади". Порошенко заявил о выходе Украины из зоны риска

По словам политика, четыре года назад Незалежная "была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что за время его нахождения у власти стране удалось выйти "из зоны риска" и стабилизировать макроэкономическую ситуацию. Об этом лидер Незалежной написал в "Фейсбуке".

По словам политика, в 2014 году, когда он вступил в должность президента, Незалежная находилась "в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы".

Нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Самое тяжёлое у нас точно позади. Двигаемся вперёд Пётр Порошенко

Украинский лидер также признался, что "совершенно чётко понимает": перед страной всё ещё стоит множество проблем, которые предстоит решить.

Напомним, в октябре Международный валютный фонд опубликовал рейтинг самых бедных европейских стран. Украина оказалась лидером. Также стало известно, что минимальные размеры пенсии и прожиточного минимума в стране за пять лет сократились более чем в два раза.