"Отпусти человека!" СК начал проверку бизнесвумен, обматерившей сотрудников ДПС

Согласно статье "Оскорбление представителя власти", женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Следователи Свердловской области начали проверку материалов, которые были предоставлены полицией в отношении 35-летней жительницы Екатеринбурга, которая обругала матом сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает агентство URA.RU, ссылаясь на Игоря Подгорбунских, руководителя СО СКР по Каменску-Уральскому.

Согласно статье "Оскорбление представителя власти", женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов. Возбуждено также административное производство за нарушение правил тонировки, из-за которой и остановили женщину полицейские.

— Отпусти человека и всё! Хочешь, я тебе так деньги заплачу? Мне ехать надо, — говорит женщина.

Как сообщила женщина агентству, себя она считает жертвой сотрудников ГИБДД. По её словам, они вывели её из себя.