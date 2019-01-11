"Отпусти человека!" СК начал проверку бизнесвумен, обматерившей сотрудников ДПС

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"Отпусти человека!" СК начал проверку бизнесвумен, обматерившей сотрудников ДПС

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Согласно статье "Оскорбление представителя власти", женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Следователи Свердловской области начали проверку материалов, которые были предоставлены полицией в отношении 35-летней жительницы Екатеринбурга, которая обругала матом сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает агентство URA.RU, ссылаясь на Игоря Подгорбунских, руководителя СО СКР по Каменску-Уральскому.

Согласно статье "Оскорбление представителя власти", женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов. Возбуждено также административное производство за нарушение правил тонировки, из-за которой и остановили женщину полицейские.

— Отпусти человека и всё! Хочешь, я тебе так деньги заплачу? Мне ехать надо, — говорит женщина.

Как сообщила женщина агентству, себя она считает жертвой сотрудников ГИБДД. По её словам, они вывели её из себя.

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