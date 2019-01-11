В Сети призвали наказать украинского пранкера за фейки о взрыве в Магнитогорске

В своём новогоднем стриме Вольнов обзванивал жителей города, представлялся сотрудником МЧС и предупреждал о якобы готовящемся теракте.

Россияне собирают подписи за уголовное наказание для авторов фейков о трагедии в Магнитогорске, унёсшей жизни почти 40 человек. Электронный документ на Change.org поддержало более 1,3 тысячи человек.

— Трагедия в Магнитогорске стала настоящим шоком для миллионов россиян. В один момент новогодние праздники сменились на слёзы и траур. На трагедии отметился циничный распространитель лживых новостей, украинский пранкер Евгений Вольнов, — говорится в петиции.

Авторов документа возмутило то, что украинец в своём новогоднем стриме обзванивал жителей Магнитогорска, представлялся сотрудником МЧС и говорил о новом взрыве. Пранкер требовал, чтобы его собеседники срочно предупредили своих соседей о якобы готовящемся теракте.

Напомним, что именно Вольнов был автором фейков о страшном пожаре в кемеровской "Зимней вишне" в марте 2018 года, жертвами которого стали 60 человек. Тогда он глумился над трагедией, рассказывая о сотнях погибших. Позже украинец признался, что просто хотел "нагнать максимальный градус накала".