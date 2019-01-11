Уральский изобретатель создал уникальную инвалидную коляску-трансформер

Механик Александр Быков считает, что придуманная им коляска-трансформер сможет изменить жизнь инвалидов.

В Екатеринбурге механик изобрёл коляску для инвалидов, которую можно переводить в положение "стоя" или "лёжа". О коляске-трансформере 54-летний Александр Быков рассказал в ролике, который опубликовал на своей странице в соцсети.

Коляска позволит инвалидам самостоятельно ходить в туалет благодаря специальному механизму. Кроме того, она раскладывается, что позволит людям отдохнуть в почти горизонтальном положении. Быков отмечает, что инвалидам неудобно весь день проводить сидя.

— Всё достаточно просто, нет никаких электрических приводов. Нет никаких дополнительных финансовых вложений в неё, вот она есть, и с ней, наверное, можно что-то сделать, — говорит Быков в ролике.

Изобретатель отмечает, что многие существующие инвалидные коляски являются достаточно дорогостоящими, их делают за границей.

В интервью URA.RU Быков рассказал, что идею создания такой коляски вынашивал много лет, делал пробные модели. Мужчина сам долгое время пользовался колясками, после того как в 1985 году получил серьёзную травму во время службы в ВВС.