Медведев назначил Андрея Платонова замруководителя Росмолодёжи

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Медведев назначил Андрея Платонова замруководителя Росмолодёжи

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Андрея Платонова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В прошлом Платонов возглавлял Российский союз молодёжи, а в 2012 году получил пост в управлении внутренней политики Администрации Президента РФ.

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) — профильный общенациональный орган государственной власти, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии молодых граждан России. Агентство оказывает содействие в развитии компетенций молодёжи, создавая социальные лифты по средствам навигации существующих и создающихся возможностей в нашей стране.

Руководителем ведомства с марта 2017 года является Александр Бугаев.

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