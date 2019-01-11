Минск подтвердил факт переговоров с Госдепом по поводу улучшения отношений

Их содержание в МИД раскрыть отказались, сославшись на правила дипломатической этики.

Представители МИД Белоруссии провели несколько телефонных переговоров с Госдепартаментом США по поводу улучшения отношений двух стран. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

— Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством Министерства иностранных дел Белоруссии и Государственного департамента США, — отметил он.

Глаз добавил, что, согласно правилам дипломатической этики, разглашать содержание разговоров не будет.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что власти Белоруссии якобы сняли ограничение на число американских дипломатов в этой стране. Посла США в республике нет с 2008-го, когда в отношениях двух стран был кризис из-за санкций со стороны Вашингтона.

Напомним, накануне лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может лишиться единственного союзника в лице его страны.