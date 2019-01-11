Украинский министр назвал Крымский мост бутафорией

Истерика на Украине в связи с запуском в эксплуатацию Крымского моста не снижает обороты. Очередным абсурдным заявлением по поводу "шаткости" конструкции отметился украинский министр Вадим Черныш, который в Правительстве Незалежной отвечает за "временно оккупированные" территории.

Чиновник считает, что мост не выдержит землетрясения, поскольку он "движется даже в спокойном состоянии", причём в Киеве это связывают с мифическими нарушениями при строительстве. Более того, Черныш утверждает, что украинские эксперты "констатировали множество нарушений международно признанных практик" во время строительства Крымского моста. Правда, кто и когда допустил специалистов из Незалежной на объект для проведения такой экспертизы, он уточнять не стал.

— Несмотря на российскую пропаганду, мы эмпирически доводим до общественности, что, по нашему мнению, это просто бутафорский пропагандистский проект и он несёт угрозу и для тех, кто движется по мосту, и для судоходства, — заявил министр в интервью "Обозревателю".

Впрочем, это уже не первый миф о Крымском мосте, который тиражируют власти Киева. К примеру, ранее на Украине рассказали, что арка ж/д сообщения в центре Крымского моста якобы поднимается со скоростью до 30 миллиметров в год, а автомобильная проседает до 32 миллиметров в год. На полуострове назвали подобные утверждения мифом, а сенатор Владимир Джабаров расценил эти заявления как "полную глупость".