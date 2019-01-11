Пассажиры метро Москвы раскупили карты "Тройка" в виде наклеек на смартфоны

Суммарно за праздничные каникулы жители столицы приобрели 750 экземпляров проездного.

Пассажиры московского метро раскупили все карты "Тройка", сделанные в виде наклеек на смартфоны за новогодние каникулы. Об этом сообщает портал "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

— Первую партию наклеек и вкладышей общим тиражом 500 штук (250 наклеек и 250 вкладышей) раскупили в первый же день продаж — 25 декабря, вторую (ещё 500 штук) — за новогодние праздники, — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Собеседник издания уточнил, что в ближайшее время в продажу поступит новая партия проездных-наклеек "Тройка". Они будут доступны в официальных магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная" и в сувенирных витринах на стойках "Живое общение".

Напомним, продажа первой партии началась 25 декабря.