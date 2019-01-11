Раскрыта последняя воля Криса Кельми

Тело музыканта было кремировано после закрытой церемонии прощания, на которой присутствовали лишь родственники и близкие друзья.

Музыкант Крис Кельми в завещании попросил родных развеять его прах над Атлантическим океаном. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил журналист Дмитрий Шавырин.

— Кремировали Криса в Николо-Архангельском крематории. И, по завещанию музыканта, прах его будет развеян над Атлантикой, — написал Шавырин.

Он отметил, что на прощании с Кельми были только родственники и близкие друзья, представители шоу-бизнеса.

Ранее Лайф сообщал, что в завещании всё своё имущество музыкант отписал бывшей жене и сыну. Кельми скончался вечером 1 января в Подмосковье.