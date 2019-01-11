В России могут увеличить допустимую стоимость подарков врачам и учителям

Ранее сообщалось, что таким категориям граждан могут запретить принимать любые презенты, кроме цветов и канцелярской продукции.

Допустимая стоимость подарка для работников образовательных, медицинских и социальных организаций в отдельных случаях может быть увеличена. Об этом сообщил замглавы Аппарата Правительства РФ Андрей Логинов.

— Уточнение в статью 575 ГК РФ предлагается не как запрещающее, а как допускающее возможность того, что в будущем законом будут установлены случаи, когда эти категории смогут получать подарки больше трёх тысяч рублей, — объяснил он в интервью РИА "Новости".

В качестве примера Логинов привёл ситуацию, когда воспитанник детдома, закончивший вуз и самостоятельно зарабатывающий неплохие деньги, дарит некую сумму сотрудникам воспитательного учреждения. По его убеждению, было бы несправедливо "за такой подарок в благодарность этим людям увольнять их". Представитель кабмина считает, что наказывать нужно за вымогательство, а не за выражение благодарности.

Замглавы Аппарата Правительства также назвал домыслами информацию СМИ о том, что ограничения в получении подарков, которые предполагается ввести для сотрудников бюджетных учреждений, могут коснуться врачей и учителей. Ранее сообщалось, что таким категориям граждан могут запретить принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции.