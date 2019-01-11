"Золотая" разведёнка. Стало известно, сколько получит жена Безоса после разрыва

Даже если она получит долю в один процент от состояния мужа, она всё равно сможет войти в список богатейших представительниц прекрасного пола.

Маккензи Безос — жена основателя американской компании Amazon — получит половину имущества своего супруга после окончания бракоразводного процесса. По крайней мере, так утверждает портал TMZ.

Дело в том, что по закону штата Вашингтон, где пара подала на развод, в случае расторжения брака всё совместно нажитое имущество делится между супругами поровну. Исключения составляют лишь случаи, оговорённые в брачном контракте. Однако его, по данным портала, супруги не заключали.

Если учесть, что состояние Безоса оценивается в $137 миллиардов, то его супруге положено около $69 миллиардов, что позволит ей обогнать внучку основателя L'Oreal Франсуазу Беттенкур Майерс, чьи активы оцениваются в $45,6 миллиарда.

Ранее сообщалось, что даже если Маккензи получит долю в один процент от состояния мужа, она всё равно сможет войти в список богатейших представительниц прекрасного пола.

Напомним, что основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи в начале года. В браке они прожили 25 лет. У них трое сыновей и приёмная девочка.