Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве полицейского в Подольске

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Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве полицейского в Подольске

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Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске. Фото: © СК РФ

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве полицейского в Подольске. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что полицейского убили в Подольске во время бытового конфликта на почве ревности. Злоумышленник нанёс дознавателю один удар ножом в шею, от которого тот скончался. Преступник скрылся с места ЧП. Подозреваемый дал признательные показания.

По данным СКР, мужчина ранее был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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