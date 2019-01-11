СК возбудил дело после обнаружения мышьяка в питьевой воде в Забайкалье

СК завёл уголовное дело в отношении сотрудников Роспотребнадзора Забайкальского края после проверки появившихся в СМИ данных об обнаружении мышьяка в водопроводе в посёлке Приисковом. Об этом сообщили в СУ СК по Забайкальскому краю.
Там отметили, что "превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз" было выявлено специалистами регионального Роспотребнадзора ещё в июле 2018 года.
— Должностные лица управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, выявив существенное ухудшение качества питьевой воды, не проинформировали об этом органы местного самоуправления Нерчинского района и органы исполнительной власти Забайкальского края и скрыли тем самым информацию о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья населения, — сказано в сообщении СК.
После возбуждения уголовного дела из управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю была изъята служебная документация. В посёлок организована поставка качественной питьевой воды.
Ранее Лайф сообщал, что обнаруженным в скважине мышьяком отравились шесть жителей Приискового.
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