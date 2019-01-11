Путин назвал прокуратуру важнейшим звеном правоохранительной системы

Глава государства отметил, что во многом именно от этого органа зависит защита прав и интересов граждан.

Президент РФ Владимир Путин считает, что прокуратура занимает особое место в правоохранительной системе, являясь её важнейшим звеном. Об этом говорится в приветственном слове, которое глава государства направил участникам торжественного мероприятия, посвящённого 297-й годовщине образования российской прокуратуры.

— Сегодня, как и во все времена, прокуратура является важнейшим, ключевым звеном отечественной правоохранительной системы, поэтому именно от вас, вашего профессионализма, принципиальности и верности долгу во многом зависит защита прав и интересов граждан, эффективность борьбы с организованной преступностью, коррупцией и другими вызовами, — зачитал обращение президента замруководителя администрации Кремля Владимир Островенко.

Он поздравил собравшихся от имени президента, передал пожелания успехов и всего наилучшего.

— Убеждён, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, с уважением относиться к славным традициям ветеранов, верой и правдой служить родине и народу, — говорится в послании.