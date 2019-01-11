Застрелили при ограблении. Раскрыты детали дела по убийству журналистов в ЦАР

В Следственном комитете России отметили, что проект "Центр управления расследованиями", отправивший журналистов, не обеспечил им должную охрану.

Российские журналисты были убиты в Центральноафриканской Республике при ограблении группой вооружённых бандитов. Об этом свидетельствуют данные СКР.

По информации ведомства, журналисты отправились в ЦАР на съёмки документального фильма. Сообщается, что 30 июля 2018 года они выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером этого же числа.

— На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населённом пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, всё же отправились в путь, — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, опираясь на показания водителя Бьенвеню Доувокама, который был допрошен с участием российских следователей.

Петренко добавила, что военные предпочитают не передвигаться по территории страны в ночное время из-за наличия бандитских группировок. Автомобиль с журналистами был остановлен в 23 километрах от города Сибю группой вооружённых людей негроидной расы. Все они, говоря на арабском, требовали выйти из машины и отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру.

Россияне отказались выполнять требования, после чего были расстреляны. Бьенвеню Доувокама же воспользовался тем, что внимание отвлечено, и на машине покинул место происшествия.

В СК подчеркнули, что интернет-проект "Центр управления расследованиями", отправивший журналистов в республику, не обеспечил им должную охрану.

Напомним, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 31 июля. Ранее сообщалось, что перед смертью журналистов могли похитить и допрашивать. Также Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР представителей СМИ.