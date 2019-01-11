Детская кроватка и 39 птиц. Представлен вариант мемориала по трагедии на Урале

Идею установить скульптуру поддержали губернатор и сами жители города. В настоящее время не известно, где именно её установят.

Художник Даниил Шмыгин из Челябинска предложил свой вариант образа для мемориала жертвам взрыва в Магнитогорске. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

Как отмечается, идею установить памятник уже поддержали губернатор и сами жители города. Шмыгин рассказал, что пока не известно, будет ли мемориал находиться прямо на месте трагедии.

Художник показал черновой эскиз своей работы, где изображены две сохранившиеся части дома с пространством по центру, сквозь которое летят вверх 39 птиц, символизирующих погибших в трагедии. На переднем плане мемориала изображена детская кровать с сидящим в ней ребёнком, который следит за полётом птиц.

Художник рассказал, что ребёнок символизирует не только чудом выжившего малыша, но и всех, кто смог спастись при взрыве и обвале дома.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. В результате трагедии погибло 39 человек, жители 104 квартир остались без крыши над головой.