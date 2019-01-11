Обвинённые в изнасиловании врачи из Омска рассказали свою версию событий

Мужчины утверждают, что они лишь в шутку предложили заняться коллеге групповым сексом и трогали за интимные места.

Врачи из Омска, которых 40-летняя фельдшер обвинила в изнасиловании, рассказали свою версию произошедшего. Об этом сообщает портал Om1.ru.

Мужчины утверждают, что они "всего лишь хотели пошутить" в перерывах между вызовами. Врачи в шутку предложили фельдшеру заняться групповым сексом и трогали за грудь и ягодицы.

Женщина всерьёз восприняла происходящее и пожаловалась на коллег заведующему подстанцией. Тот попытался успокоить фельдшера, сославшись на усталость коллег. Женщину его слова не успокоили, спустя почти неделю после случившегося она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Главврач омской станции скорой помощи Максим Стуканов в комментарии порталу "СуперОмск" сообщил, что свидетелей ситуации не было, врачи и фельдшер продолжают работать.

— Раньше эти трое работников ладили, между ними конфликтов не было, — заявил Стуканов.

Портал "Новый Омск" со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщает, что изнасилования фельдшера не было, речь идёт о действиях сексуального характера.