Живёт в другой вселенной? Сенатор высмеял Порошенко, "спасшего" Украину от риска

По мнению Джабарова, при таком прекрасном положении дел миллионы граждан Незалежной сейчас бы не работали за пределами родины.

Замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не поверил в заявления президента Украины Петра Порошенко о выходе страны "из зоны риска". Свою позицию российский сенатор объяснил в беседе с Лайфом.

— Такое ощущение, что господин Порошенко живёт в одной вселенной, а вся остальная Украина — в другой. На что он опирается, делая такие выводы, трудно сказать, наверное, выдаёт желаемое за действительное. На самом деле Украина живёт сейчас за счёт подачек МВФ, — говорит сенатор.

Джабаров считает, что Киев пытается с помощью судебных исков и шантажа в отношении Москвы пополнить собственную казну. Тем временем, по оценке парламентария, реальное положение дел в Незалежной ухудшается.

— Если бы там всё прекрасно было, наверное, 14 миллионов украинцев сейчас бы не работали за пределами страны, в том числе два миллиона из 14 работают в РФ, — заключил собеседник Лайфа.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что за время его нахождения у власти Украине удалось выйти "из зоны риска" и избежать "национальной катастрофы". По оценке лидера Незалежной, "самое тяжёлое позади".