В Подмосковье слепой учитель ежедневно ездит на работу по памяти

10 лет назад мужчина из-за родовой травмы лишился зрения, однако науку не бросил.

Слепой учитель Николай Лудов живёт в подмосковном городе Лобне и каждый день ездит на работу по памяти. Историю педагога рассказал "Телеграм"-канал Mash.

Зрение Николай потерял 10 лет назад из-за родовой травмы. Это не стало для него поводом отказываться от профессии. В реабилитационном центре он ведёт IT-курсы для слепоглухих людей.

Дорога непростая — сначала Николай доходит до станции, потом садится в электричку. На трудности Лудов не жалуется — говорит, что должен передавать ученикам знания и видит в них скрытые таланты.