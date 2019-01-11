ГИБДД доработала проект экзамена на водительские права

Госавтоинспекция доработала проект экзамена на получение водительских прав. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Основным нововведением является единый экзамен по вождению. Ранее было разделение на "площадку" и "город". Кандидатов в водители будут, как и ранее, начинать тестировать с проверки первоначальных навыков вождения, которая будет проходить на закрытых площадках.
Уже в условиях полноценного городского движения водитель должен продемонстрировать, умеет ли он совершать повороты, проезжать нерегулируемые перекрёстки, пешеходные переходы и так далее. Проверять будут и навык начала движения и остановки на подъёме и спуске.
В новом документе также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена.
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