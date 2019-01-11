ГИБДД доработала проект экзамена на водительские права

Основным нововведением является единый экзамен по вождению. Ранее было разделение на "площадку" и "город".

Госавтоинспекция доработала проект экзамена на получение водительских прав. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основным нововведением является единый экзамен по вождению. Ранее было разделение на "площадку" и "город". Кандидатов в водители будут, как и ранее, начинать тестировать с проверки первоначальных навыков вождения, которая будет проходить на закрытых площадках.

Уже в условиях полноценного городского движения водитель должен продемонстрировать, умеет ли он совершать повороты, проезжать нерегулируемые перекрёстки, пешеходные переходы и так далее. Проверять будут и навык начала движения и остановки на подъёме и спуске.

В новом документе также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена.