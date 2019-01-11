А как же потепление? Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве из-за метели

В выходные в регионе будет облачная погода, а атмосферное давление будет ниже нормы почти на 20 пунктов.

В Москве и Подмосковье на 11 и 12 января будет действовать жёлтый уровень опасности погоды из-за метели. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Аналогичное предупреждение будет действовать на территории Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Ивановской и Костромской областей.

— Степень интенсивности опасных явлений: "жёлтый" — погода потенциально опасна, — информируют синоптики.

Сегодня в Москве облачная погода, к вечеру похолодает до минус 12 градусов. В субботу днём в столице минус 8–10, по области от минус 7 до минус 12, ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление в выходные будет очень низким — 730 мм рт.ст., что почти на 20 единиц ниже нормы.

Любопытно, что ранее синоптики готовили жителей столичного региона к резкому потеплению на выходных.