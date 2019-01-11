ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 процента. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации, теперь она составляет 10,1%.

По новым условиям рефинансирование кредитов сторонних банков теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы "Люди дела", 10,2% — для зарплатных клиентов группы ВТБ, 10,5% — для других категорий клиентов.

Также отмечается, что для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5%.

Ставки были повышены с 1 января 2019 года. С чем это связано, в банке не уточнили.