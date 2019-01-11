В Германии после депортации из США умер бывший надзиратель концлагеря

Бывший надзиратель нацистского концентрационного лагеря Травники Яков Палий скончался в Германии в возрасте 95 лет. О смерти мужчины сообщила газета Westfälische Nachrichten.
Последние месяцы своей жизни Палий провёл в доме престарелых в городе Ален, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.
Im Alter von 95 Jahren: SS-Helfer Jakiw Palij gestorben https://t.co/IZfpRJHHsS pic.twitter.com/nho1uoSfGw— SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 10 января 2019 г.
Интерес к судьбе Палия возобновился в 2018 году после его депортации из Соединённых Штатов. Мужчина бежал в США в 1949 году, скрыв своё нацистское прошлое. О том, что он служил в охране концлагеря, стало известно лишь в 2000-х годах. В результате американское гражданство США было отозвано, был выдан ордер на депортацию Палия в Германию.
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