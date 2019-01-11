МИД РФ подтвердил, что американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже

Согласно заявлению ведомства, речи об обмене иностранца на арестованных за границей россиян не идёт.

Задержанному в Москве в конце декабря гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже, он находится в СИЗО "Лефортово". Вменяемую американцу статью на брифинге подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ, то есть в шпионаже, — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что Пол Уилан въехал в Россию по американскому паспорту. По словам представителя внешнеполитического ведомства, на данном этапе речи об обмене иностранца на арестованных за границей граждан РФ не идёт, американца ждёт суд.

В конце декабря ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. В ведомстве заявили, что в отношении американца заведено уголовное дело по статье "Шпионаж", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.