Захарова прокомментировала слова Лукашенко о возможной потере союзника

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия может лишиться союзника в лице этой страны. Она подчеркнула, что Белоруссия — это надёжный союзник, партнёр России.
— Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
Она добавила, что в Союзном государстве есть ещё много задач, которые нужно выполнить для повышения его эффективности этого объединения.
— Что же касается конкретных вопросов, которые были затронуты президентом Белоруссии, а именно: поставки сельхозпродукции, налоговый манёвр, автомобильные перевозки и многое другое — по ним ведётся диалог по линии профильных ведомств, — добавила дипломат.
Напомним, что Минск хочет добиться компенсации за налоговый манёвр в нефтяной сфере России, который приведёт к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Белоруссия оценивает потери за этот год примерно в $383 млн.
Также накануне Александр Лукашенко заявил, что сейчас речи об объединении Белоруссии с Россией не идёт.
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