Захарова прокомментировала слова Лукашенко о возможной потере союзника

Она отметила, что в Союзном государстве ещё много предстоит сделать и профильные ведомства над этим работают.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия может лишиться союзника в лице этой страны. Она подчеркнула, что Белоруссия — это надёжный союзник, партнёр России.

— Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что в Союзном государстве есть ещё много задач, которые нужно выполнить для повышения его эффективности этого объединения.

— Что же касается конкретных вопросов, которые были затронуты президентом Белоруссии, а именно: поставки сельхозпродукции, налоговый манёвр, автомобильные перевозки и многое другое — по ним ведётся диалог по линии профильных ведомств, — добавила дипломат.

Напомним, что Минск хочет добиться компенсации за налоговый манёвр в нефтяной сфере России, который приведёт к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Белоруссия оценивает потери за этот год примерно в $383 млн.

Также накануне Александр Лукашенко заявил, что сейчас речи об объединении Белоруссии с Россией не идёт.