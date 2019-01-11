Консульский доступ к Полу Уилану получат Великобритания, Ирландия и Канада

Ранее возможность посетить американца была предоставлена сотрудникам Посольства США в Москве.

Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже Полу Уилану. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ранее консульский доступ к Уилану был предоставлен сотрудникам американского посольства в Москве, так как у задержанного есть и гражданство США.

— В ходе следственных действий выяснилось, что арестованный имеет гражданство и подданство ещё трёх стран — Великобритании, Ирландии и Канады, — заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, диппредставительства указанных стран уже обратились с просьбой о посещении Уилана. Захарова заявила, что возможность посещения подозреваемого в шпионаже будет предоставлена "по взаимной договорённости во взаимно удобные сроки".

Захарова подтвердила, что Уилану были предъявлены обвинения в шпионаже. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в настоящий момент речи об обмене Уилана на арестованных за границей россиян не идёт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре.